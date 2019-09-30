В московском «Экспоцентре» 16 и 17 октября состоится открытая конференция ACCELERATE 2019 для представителей бизнеса и ИТ-сообщества.

Своими идеями, знаниями и опытом с участниками поделятся первые лица, топ-менеджеры и эксперты таких компаний, как «Сбербанк Лизинг», ОМК, банк «Возрождение», «Газпром нефть», ЕВРАЗ, «Почта России», «Черкизово», Simple, CarPrice, «Доброфлот», «Леруа Мерлен», «Террасофт» и других.

Гостей конференции также ждет уникальная возможность провести индивидуальные встречи. Уже 1 октября зарегистрированные участники получат доступ к мобильному приложению для бронирования встречи со спикерами.

Специальным гостем конференции ACCELERATE станет легенда мирового хоккейного спорта Вячеслав Быков.

Узнать детали и зарегистрироваться для получения персонального билета можно на сайте конференции.

Организатором выступает компания «Террасофт» — лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, с офисами в пяти странах и более чем 600 партнерами по всему миру.