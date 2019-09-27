РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска по просьбам жителей появятся новые тротуары на улицах Школьная, Красная, Суворова, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По просьбам жителей в микрорайоне Климовск появятся новые тротуары. Полностью завершены работы на улице Школьная, где обустроили пешеходную дорожку, ведущую к остановке общественного транспорта. Протяженность объекта составила порядка 110 погонных метров», – говорится в сообщении.

Завершается строительство тротуара на улице Красная с 0,2 по 0,6 километра. Дорожные службы обустраивают тротуар элементами для лиц с ограниченными физическими возможностями – укладывают тактильную плитку и выполняют понижение бортового камня. Дорога проходит через частный сектор, новый тротуар позволит жителям безопасно передвигаться вдоль улицы.

На улице Суворова идет строительство тротуара от пересечения с улицей Зеленая до пересечения с улицей Чехова, протяженность объекта составит 782 метра. Дорога также проходит через частный сектор, рядом с ней расположены филиал Климовского ДЭЗ и Дом художника. В настоящее время здесь идут работы по установке бортового камня, завершить строительство в полном объеме планируется в октябре.

Всего на территории Московской области в текущем году запланировано построить более 360 тротуаров общей протяженностью 245 километров.

С полным адресным перечнем строительства тротуаров можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/programma-remonta-avtodorog-na-2019-god.