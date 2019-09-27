РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 сен. В подмосковных Люберцах в пятницу депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско обсудил с помощником главврача Московского областного центра охраны материнства и детства Алиной Антоновой меры социальной поддержки и помощи семьям с детьми, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Алина Антонова рассказала о внедрении в городском округе Люберцы с 1 сентября этого года новой программы «Я родился в Подмосковье». При выписке из Люберецкого родильного дома мама и ее новорожденный малыш получат подарок, в который входят 53 предмета. Альтернатива набора – денежные средства в размере 20 тысяч рублей на покупку самого необходимого», – говорится в сообщении.

В состав подарочной коробки входят средства по уходу за матерью и ребенком, одежда для младенца, постельное белье, пеленки и многое другое. В основном все товары российского производства. Воспользоваться льготой по предоставлению бесплатных комплектов для новорожденных могут родители или усыновители, если хотя бы один из них зарегистрирован в регионе рождения ребенка.

«Создание максимально благоприятных условий жизни для населения и применение таких мер, которые стимулируют рост рождаемости, являются одним из путей решения демографической ситуации в стране», – подчеркнул Дениско.