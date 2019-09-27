РИАМО – 27 сен. Журналистам предложили приобрести фото и видео больной актрисы Анастасии Заворотнюк, уникальный контент якобы имеется у бывшей сотрудницы медклиники, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На почту Федерального агентства новостей и некоторых других СМИ пришла рассылка от женщины, которая заявила, что у нее есть фотографии и видео больной Заворотнюк. Отметим, что именно за этими материалами журналисты охотятся последние недели, пытаясь подкупить персонал медучреждения, где лежит актриса», - говорится в публикации.

Женщина представилась уволенной сотрудницей больницы, где лечится артистка. За вознаграждение она готова на условиях анонимности предоставить репортерам 17 снимков Заворотнюк и три видео. Период съемки - с 15 по 25 сентября.

Как утверждают журналисты, видевшие электронное письмо, экс-сотрудница клиники никак не доказала, что заявленные фото и видео существуют в реальности. Также женщина не назвала сумму, которую хочет получить за свой товар.

По данным СМИ, у 48-летней Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса лечится в одной из московских больниц. Медучреждение постоянно осаждают фанаты и экстрасенсы. При этом близкие Заворотнюк отказываются от официальных заявлений.