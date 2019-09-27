РИАМО – 27 сен. Немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle могут признать иностранным агентом, так как она, по мнению Госдумы, обладает всеми соответствующими признаками, сообщает Федеральное агентство новостей.

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит материалы о Deutsche Welle в Минюст, Роскомнадзор, Генпрокуратуру и МИД, чтобы компанию признали иностранным агентом.

«Немецкая волна» обладает всеми признаками, как мы считаем, иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета федеративной республики Германии», — сказал глава комиссии Василий Пискарев.

Он добавил, что комиссия усмотрела в действиях журналистов и самого холдинга признаки оправдания экстремизма, так как они назвали блогера Владислава Синицу «обычным оппозиционером».

Ранее Синицу, известного в Сети под псевдонимом Макс Стеклов, обвинили в призыве насилию над детьми силовиков. Его осудили на пять лет колонии по статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично».