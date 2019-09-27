РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Движение на дороге по улице 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска откроют до конца декабря текущего года, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На вопрос главы региона Андрея Воробьева о строительстве небольшой, но важной дороги в Подольске в прямом эфире телеканала «360» ответил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

«По словам министра, строительство ведется с лета этого года, сегодня идет перекладка инженерных коммуникаций, до конца декабря дорога будет в верхнем слое, будет открыто движение», – говорится в сообщении.

Окончательная укладка верхнего слоя асфальта состоится по погодным условиям, но дорога в 2019 году заработает.