РИАМО - 27 сен. Родители обязательно должны знать вес и артериальное давление своего ребенка, а после 40 лет нужно прислушиваться к своему организму, сообщил журналистам в пятницу академик РАН Юрий Беленков.

«Каждый человек должен знать свой вес и артериальное давление в любом возрасте. Гипертония, к сожалению, начинается и в детском возрасте. <...>. Это посыл родителям - знайте вес и давление вашего ребенка. Как только человек пришел к 35 годам, он должен знать и свой вес, и давление, и холестерин, и свою глюкозу. <...>. После 35-40 лет слушайте себя. Внезапная смерть у людей, которых мы потом реанимировали, она не внезапна. Как только начинаешь его расспрашивать, выясняется, что что-то все-таки было. Не стесняйтесь ходить к врачу», - сказал Беленков.

Он также добавил, что наиболее тревожным фактором является не общий вес, а талия. По его словам, талия у женщин должна быть не более 85 сантиметров и 95 сантиметров у мужчин.