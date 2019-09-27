РИАМО - 27 сен. Если водитель не проходит медицинский осмотр перед выездом, а автомобиль – технический, это может угрожать жизни и здоровью пассажиров и пешеходов, в таком случае решение об изъятии автомобиля будет законным, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

«В сентябре 2019 года Арбитражный суд Москвы признал законным изъятие автомобилей такси из-за отсутствия у водителей путевых листов с отметками о мед- и техосмотре. Такое решение суд принял в ответ на заявление одной из московских компаний такси», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что компания подала иск после того, как инспектор МАДИ решил изъять автомобиль в ходе совместного рейда с ГИБДД. У водителя, который находился за рулем, не было путевого листа с отметками о прохождении необходимых процедур.

«Согласно решению суда, изъятие автомобиля такси в таких случаях необходимо для того, чтобы пресечь нарушение и обезопасить граждан», — добавил собеседник агентства.

По решению судьи, отсутствие путевого листа или оформление путевого листа с явными нарушениями ставит под сомнение прохождение медицинского осмотра водителей и технического осмотра транспортных средств. Это влечет угрозу жизни и здоровью пассажиров и других участников движения.

МАДИ призвала таксомоторные компании и водителей соблюдать правила перевозки пассажиров, режим труда и отдыха. Неисправный автомобиль или плохое самочувствие водителя нередко становятся причиной аварийных ситуаций. О подобных нарушениях нужно незамедлительно сообщать по номеру инспекции 8(495)540-76-56.