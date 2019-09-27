РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска машина-манипулятор зацепилась выдвинутой стрелой за эстакаду и упала на бок, из нее вывалился груз из пеноблоков, проезд затруднен, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

ДТП произошло в пятницу на Старосимферопольском шоссе на разворотном круге недалеко от гипермаркета «Глобус» под эстакадой Южного обхода.

«В микрорайоне Климовск на развороте под эстакадой в 14:00 грузовая машина-манипулятор зацепилась стрелой об эстакаду, упала на бок, и из нее высыпались пеноблоки. Пострадавших нет, проезд затруднен», – сказал свидетель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 15:50 в этом месте образовалась пробка длиной почти 3 километра, скорость движения составляет не более 20 километров в час.