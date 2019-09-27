РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 сен. В подмосковных Люберцах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за совершение кражи, говорится в сообщении главного управления ведомства по Московской области.

Во время патрулирования группа задержания Люберецкого отдела вневедомственной охраны обратила внимание на мужчину, который при виде служебного автомобиля повел себя подозрительно: ускорил шаг и даже попытался скрыться.

«Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В ходе проверки личности оказалось, что 30-летний житель Республики Кабардино-Балкария уже как два года находится в федеральном розыске за совершение кражи», – говорится в сообщении.

Мужчину передали инициаторам следствия.