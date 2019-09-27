РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 сен. По итогам аукциона определили подрядчика на строительство пристройки на 400 мест к школе №30 в микрорайоне Авиаторов Балашихи, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство нового корпуса ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.

«По итогам проведения аукциона на строительство нового учебного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» в микрорайоне Авиаторов Балашихи контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Строймонтажгрупп», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По проекту учебная пристройка рассчитана на 400 учащихся. В новом здании предусмотрено размещение учебных классов, лабораторий, мастерских, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой, административных и вспомогательных помещений.

На прилегающей территории оборудуют спортивный блок с площадками для командных и подвижных игр, а также места для отдыха. Здесь также предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.

«Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», – заключил Тагиев.