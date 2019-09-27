РИАМО - 27 сен. Станция метро «Славянский мир» Коммунарской линии будет построена вдоль МКАД, строительство началось с внешней стороны на 42-м километре, сообщил РИАМО руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Строительство станции «Славянский мир» Коммунарской линии началось с внешней стороны Московской кольцевой дороги, вдоль 42-го километра. Сейчас выполняется вынос инженерных коммуникаций с площадки, возводятся ограждающие конструкции котлована», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что Коммунарская линия станет фактически дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

«Особенно выиграют пассажиры оранжевой ветки, так как станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метрополитен для жителей новой Москвы», – добавил Бочкарев.

Коммунарская линия протянется от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». Протяженность линии превысит 30 километров, на ней разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.

Сегодня уже развернуты работы на семи станциях на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки».