РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович в пятницу поздравил сотрудников детского сада комбинированного вида №6 с Днем воспитателя и вручил сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение мультимедийного оборудования, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«В День воспитателя и всех дошкольных работников принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к празднику, в детском саду комбинированного вида №6 «Ласточка». Сердечно поздравил сотрудников учреждения во главе с директором Натальей Алифановой и вручил сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение мультимедийного оборудования», – сказал Максимович.

В ходе мероприятия памятными подарками Московской областной думы Максимович отметил ветеранов дошкольного образовательного учреждения.

По его словам, быть воспитателем – ответственный, нелегкий, но благородный труд. Именно в дошкольном возрасте у ребят закладываются основы характера, формируется личность, раскрываются таланты.

«Те, кого вы когда-то учили самым первым азам наук, житейских знаний и творческих навыков, в кого закладывали основы личности, работают во всех сферах и отраслях нашего края. Многими из них вы по праву гордитесь. А ваши воспитанники, в свою очередь, с теплотой и признательностью вспоминают о вас, вашей любовной заботе и внимании к ним и всем детям. От души поздравляю вас с праздником!» – заключил Максимович.