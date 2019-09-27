РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. Отопление дадут во все жилые дома подмосковного Подольска до конца недели, власти Подольска выявили УК, которые специально задерживали подачу тепла для экономии средств и ресурсов, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на вечер 26 сентября тепло подано почти в 100% социальных объектов и 98% жилищного фонда. На оставшиеся объекты жилого фонда тепло будет подано до конца текущей недели (29 сентября – ред.). Выявлено несколько управляющих компаний, которые имели возможность запустить в обслуживаемых домах индивидуальные тепловые пункты ранее. Но не сделали этого, экономя средства и энергоресурсы», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Более 120 звонков в сутки поступает на телефоны горячей линии комитета по ЖКХ администрации Подольска по вопросам пуска тепла. Это звонки, связанные с аварийными ситуациями на теплосетях, и с тем, что отопительную систему по стояку завоздушило. В последнем случае заявки принимают управляющие компании, которые после пуска тепла отлаживают работу системы теплоснабжения в жилом фонде.

Позвонить на горячую линию можно по телефонам: 8(496)755-57-93, 8(916)565-96-15.