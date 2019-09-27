РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Команда профессионального колледжа «Московия» поселка Львовский заняла второе место на всероссийском онлайн-конкурсе «Команда Арт-Профи», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Рязани с 23 по 27 сентября проходит межрегиональный форум «Команда Арт-Профи» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации федерального проекта Российского союза молодежи. В четверг на форуме подвели итоги одноименного всероссийского онлайн-конкурса.

«Команда профессионального колледжа «Московия», подразделение которого (ОСП Львовское) находится в городском округе Подольск, заняла на конкурсе второе место», - говорится в сообщении.

Всего в конкурсе приняли участие 14 коллективов, отобранных из 180 команд колледжей и техникумов России. Участники прошли конкурсные испытания — визитка, командный экспромтный конкурс, мастер-классы в школах.

Конкурс проводился на протяжении 2019 года, в его рамках была создана сеть добровольческих объединений из числа обучающихся в организациях профессионального образования, занимающихся пропагандой и популяризацией рабочих специальностей и профессий.