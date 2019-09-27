РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В подмосковном Подольске завершается прием заявок на предоставление субсидии предпринимателям, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«30 сентября 2019 года завершается прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление субсидии из бюджета городского округа Подольск в ходе реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство Подольска», - говорится в сообщении.

Предприниматели смогут компенсировать до 50% своих затрат на приобретение оборудования или модернизацию производства, максимальный размер субсидии — 1 миллион рублей или до 70% первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Максимальный размер субсидии – 500 тысяч рублей.



Подать заявку на конкурс можно в электронной форме на региональном портале государственных и муниципальных услуг uslugi.mosreg.ru.



По всем вопросам можно проконсультироваться в управлении по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации горокруга на улице Кирова, 4, в кабинете 223. Телефон 8 (496) 857-38-97, 69-97-67, 63-55-70.