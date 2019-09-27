РИАМО - 27 сен. В 18 московских вузах 6 октября пройдет Moscow Programming Contest – отборочный этап престижного мирового чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), говорится в сообщении пресс-службы Центра развития ИТ-образования МФТИ.

«Ожидается, что в соревновании примут участие более 1,5 тысяч человек. Каждый вуз может представить на отборочном этапе по несколько студенческих команд, в каждой из которых должно быть по три студента. Участники команд должны быть не старше 24 лет или начать учебу в вузе не раньше 2014 года», – говорится в сообщении.

Квалификация будет проходить в МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, МАИ, МИСиС, МИЭТ, а также в других столичных вузах, колледжах и техникумах, которые до конца сентября подадут заявку организаторам и откроют соревновательную площадку. Квалификационный тур Moscow Programming Contest пройдет одновременно со Всероссийской командной олимпиадой школьников по программированию.

Более чем из 400 команд, участвующих в 1/8 финала, в четвертьфинал ICPC попадут лишь 90. Четвертьфинальные состязания состоятся 26 октября на площадке Music Media Dome. Их победители получат право участвовать в финале чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Finals), где соревнуются команды из России и стран СНГ, а после и в суперфинале, который в 2020 году примет Москва.