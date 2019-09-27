РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Двоим мужчинам предъявили обвинение в продаже незарегистрированных и некачественных медицинских изделий в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета по Московской области.

«Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела в отношении двух мужчин по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий», - говорится в сообщении.

Так, в ходе предварительного следствия установлено, что 24 сентября 2019 года 52-летний мужчина в выставочном павильоне, расположенном в международном выставочном центре Красногорска, зная о том, что медицинское изделие — осциллирующая система избирательного соштифовывания — не прошло государственную регистрацию в РФ, продал семь его экземпляров на сумму в 112 тысяч рублей, сотруднику полиции, выступившему качестве покупателя.

Фигурантом второго уголовного дела стал 66-летний мужчина, который также 24 сентября в выставочном павильоне МВЦ продал незарегистрированные и не имеющие соответствующего регистрационного удостоверения медицинские изделия для стоматологических процедур на 121 тысячу рублей. В данном случае покупателем также выступил сотрудник полиции.

«В настоящее время фигурантам уголовных дел предъявлено обвинение. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается», - заключается в сообщении.