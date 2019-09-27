РИАМО - 27 сен. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов навестил Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, находящегося на лечении в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе, и поздравил его с днем рождения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Золотов также тепло поприветствовал супругу Романова Ларису, которая 24 года вместе с врачами борется за жизнь и здоровье мужественного генерала. Директор Росгвардии вручил Ларисе Романовой подарок для именинника.

«Лариса Васильевна, спасибо за ваше терпение, веру и оптимизм. Вы пример того, какой должна быть настоящая российская женщина», - сказал Золотов.

Также Анатолия Романова поздравили заместители директора Росгвардии, генералы и офицеры ведомства, сослуживцы. Супруга Романова поблагодарила всех за теплые поздравления, внимание и помощь.

Командующий внутренними войсками МВД России генерал Анатолий Романов в 1995 году возглавлял объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года в Грозном он получил тяжелейшее ранение - во время проезда его машины под мостом близ площади Минутка сработало управляемое взрывное устройство. С тех пор Романов прикован к постели. В настоящее время он находится на лечении в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии.

Имя генерала Романова стало олицетворением мужества и стойкости. В Росгвардии он является примером для военнослужащих и сотрудников, в его честь проходят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию бойцов. Так, 24 сентября в Гарнизонном доме офицеров ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского состоялся тематический вечер, посвященный генерал-полковнику Романову. На мероприятии впервые собрались люди, принимавшие участие в эвакуации и лечении мужественного генерала.

Также традиционно 27 сентября, в день рождения генерала, проходят финальные поединки чемпионата войск национальной гвардии по самбо на Кубок Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.