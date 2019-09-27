РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 сен. В Королеве 14 молодых ученых и специалистов получили сертификаты по программе «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В правительстве Московской области состоялось вручение сертификатов по программе губернатора Андрея Воробьева «Социальная ипотека» ученым и специалистам Подмосковья.

«Четырнадцать уникальных ученых и молодых специалистов из Королева получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Сертификаты были вручены сотрудникам крупнейших городских предприятий: КТРВ, РКК «Энергия», НПО ИТ, ЦНИИМАШ», - говорится в сообщении.

Программа реализуется в Подмосковье с 2016 года, за два прошедших года сертификаты на жилье получили 307 человек, 37 из них – жители Королева.

В программе участвуют не только молодые ученые, но и врачи, фельдшеры, учителя, воспитатели, тренеры. Это люди, которые хотят жить и работать в Московской области. Программа представляет хорошие условия - основной долг по кредиту (тело кредита) оплачивает правительство Московской области, проценты платит сам специалист, трудовой договор по сроку не должен быть меньше, чем 10 лет.