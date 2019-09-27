РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В подмосковном Подольске закрыли Тишинский рынок, его территорию задействуют для создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на железнодорожной станции, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Торговые ряды «Тишинские» ООО «Амфитон» на этой неделе (до 29 сентября - ред.) демонтируют в связи с реконструкцией привокзальной территории для развития транспортной инфраструктуры Московской железной дороги и МЦД-2 Подольск — Нахабино», - говорится в сообщении.

Площадь рынка задействуют для создания ТПУ на станции Подольск.