РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 сен. Домодедовская городская прокуратура совместно с сотрудниками Россельхознадзора пресекла реализацию восьми килограммов сыров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«24 сентября 2019 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с Домодедовской городской прокуратурой при проведении проверочных мероприятий в торговом павильоне (Московская область, Домодедовский район, село Растуново) установлен факт реализации индивидуальными предпринимателями молочной продукции <...> запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Всего было обнаружено восемь килограммов сыров производства Германии, Италии, Голландии и Финляндии.

В тот же день запрещенная продукция была изъята и уничтожена путем механического измельчения и денатурации на территории торгового павильона в установленном законом порядке.