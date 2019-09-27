РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Работы по переустройству инженерных коммуникаций и установке шумозащитных экранов ведут на Путилковском шоссе в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В настоящее время работы по переустройству коммуникаций выполнены на 10%. Также строители ведут работу по установке шумозащитных экранов. Реализация проекта позволит существенно сократить пробки на данном узле и значительно улучшить транспортную доступность округа», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Завершение работ по реконструкции шоссе запланировано на конец 2020 года. Участок реконструкции общей протяженностью 1,6 километра будет расширен до четырех полос движения.

«На объекте ведутся работы по оформлению земельных участков, необходимых для проведения реконструкции. После завершения работ по переустройству инженерных коммуникаций, строители приступят к выполнению работ по расширению дорожной части», - добавляется в сообщении.

Участок реконструкции начнется от пересечения Путилковского шоссе с проектируемым проездом № 6699 до границы малоэтажной жилой застройки у дома 61 на Путилковском шоссе.

Расчетная скорость движения по дороге после реконструкции составит 80 километров в час с перспективной пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки. В рамках реконструкции шоссе будут построены тротуары по обеим сторонам и велосипедная дорожка шириной 2 метра. Также предусмотрено устройство более 2 километров новой ливневой канализации и установка современной системы наружного освещения.

Эти работы будут выполнены в рамках первого этапа комплексной реконструкции Путилковского шоссе. В дальнейшем планируется выполнение работ по строительству тоннеля протяженностью порядка 360 метров на пересечении с проектируемым проездом 6411.

«Реконструкция Путилковского шоссе проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он дал в ходе рабочей поездки в Красногорск в августе 2018 года», - заключается в материале.