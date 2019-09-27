РИАМО - 27 сен. В Москве утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Варшавская», соответствующее постановление уже подписано мэром столицы Сергеем Собяниным, говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

«Проектируемый ТПУ «Варшавская» будет организован на одноименной станции метро Каховской линии Московского метрополитена, свяжет ее с платформой «Коломенское» Московской железной дороги и городским общественным транспортом. Объекты транспортно-пересадочного узла планируется разместить на участке площадью 12,8 гектара», - отметила Княжевская.

Она также подчеркнула, что, по расчетам разработчиков, открытие нового ТПУ повысит транспортную доступность для жителей районов Москворечье-Сабурово и Нагатино-Садовники». Здесь обустроят остановочные павильоны с навесами, отстойно-разворотную площадку на Каширском проезде, а также здание конечной станции наземного городского транспорта площадью 550 квадратных метров.

«Предусмотрено развитие прилегающей улично-дорожной сети. Планируется уширение проезжей части Каширского проезда, организация выезда с дублера Варшавского шоссе в направлении центра, а также дополнительное строительство проездов местного значения. Для безопасного передвижения людей организуют подземный пешеходный переход», – пояснила Княжевская.

Кроме этого, проект предусматривает создание плоскостных парковок более чем на 300 автомобилей, а также многоуровневого паркинга с торговыми помещениями, который сможет вместить более 400 машин. Вдоль Каширского проезда обустроят велодорожку и установят пункт проката велосипедов.

«Работы по созданию и развитию транспортно-пересадочных узлов ведутся в соответствии с принятой мэром города Сергеем Собяниным программой», – заключила Княжевская.