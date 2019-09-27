РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 сен. Двадцать восьмого сентября в Малаховском парке культуры и отдыха Люберец пройдет самый зрелищный байк-слет года — закрытие мотосезона, в его рамках состоится мотошоу, сообщил журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

«Двадцать восьмого сентября в парке Малаховки пройдет закрытие мотосезона и мотошоу. Байкеры поддерживают и уважают друг друга, а объединяет их любовь к скорости и драйву, хорошей технике, хорошей музыке и, конечно же, не сравнимый ни с чем пьянящий дух «свободы двух колес», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что среди тех, кто 28 сентября приедет в парк на мотоцикле в кожаной куртке или спортивной экипировке, - люди совершенно разных профессий и социальных слоев: офисные работники, госслужащие, врачи, инженеры и многие другие.

По традиции на мотошоу «Свобода двух колес» соберутся представители всех спортивно–технических клубов городского округа Люберцы и Московской области.

«28 сентября жителей и гостей Малаховки ждет насыщенная программа: выступление рок-групп WHISKEY TRAIN, Полли Люмьер, Джимми, артистов эстрады, огненное шоу от Кирилла Ландо, спортивные конкурсы, аттракционы. Завершит праздник салют в 22:00»,- заключил Ружицкий.