РИАМО - 27 сен. Большинство малышей, поступающих в российские детсады, уже имеют проблемы со здоровьем, в том числе искривление позвоночника и плоскостопие, а виной тому оказываются ходунки, в которых ребенок не может правильно развиваться, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя общественной организации «Воспитатели России» Баатр Егоров.

«Что такое «умение стоять»? Это не только физическая готовность тела, но и готовность нервной системы. Если ребенок не готов еще стоять, а его кинули в ходунки, он перепрыгивает сразу несколько этапов развития. Он не готов к этому. Что он делает в ходунках - это не ходьба, это похоже на прыжки. Как результат - плоскостопие и искривление позвоночника», - сказал Егоров.

Еще одной важной проблемой он назвал попытки родителей как можно раньше научить ребенка говорить и читать.

«Почему мы говорим, что все эти программы, которые учат детей всему с полутора лет, могут быть вредными? Привожу пример. В советских книжках писали, что приучать ребенка к горшку необходимо примерно в 18 месяцев. Потому что в этот период ребенок уже научился ходить и сидеть. Начинает активизироваться та область головного мозга, которая отвечает за туалет. Но кто-то, например, начинает в полтора года учить читать. Та область мозга, которая за чтение отвечает, еще не работает. И что в итоге? И с туалетом проблемы начнутся и с чтением не получится», - отметил Егоров.

Ранее он сообщил, что для воспитателей детских садов по всей стране проведут вебинары, участниками которых могут стать около 50 тысяч человек. Вебинары помогут специалистам повысить свою квалификацию.