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Шпаргалки

Куда обращаться в Москве и Подмосковье, если в доме не включили отопление

На какие горячие линии жаловаться при холодных батареях, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО, Александр Манзюк
1

Температурные нормы

© РИАМО, Александр Кожохин

В жилые дома и объекты социальной сферы начинают подавать тепло, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится на уровне не выше плюс 8 градусов. Согласно санитарным нормам, с этого времени на запуск отопления отводится 28 дней.

ГОСТ гласит, что температура воздуха в угловой комнате не должна быть менее +20 градусов, в комнате и кухонном помещении должна быть не ниже +18, a в ванной не меньше +25. В общих коридорах и на лестницах температурная норма - не менее +16 градусов.

В 2019 году тепло должно появиться в 100% домов в Московской области к 30 сентября. Все социальные объекты обеспечат теплом до 27 сентября.

В этом году в столице отопительный сезон начался досрочно: 20 сентября стали подавать отопление на объекты соцсферы, с 23 числа началось обеспечение теплом жилых и промышленных зданий. К 26 сентября подача тепла установлена во всех столичных объектах соцсферы.

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2

Обратиться в обслуживающую организацию

©  сайт мэра Москвы

Если в вашем жилище все еще холодно, нужно обратиться в управляющую компанию (УК).

На порталах ЕИАС ЖКХ Подмосковья и проекта «МинЖКХ» есть контакты и режим работы обслуживающих организаций и ТСЖ Московской области.

Об обслуживающих компаниях столичных домов можно узнать на сайте «Дома Москвы». Там также указано, как в какое время можно связаться с УК. В течение суток специалист должен обследовать тепловые коммуникации, а за 7 дней устранить неполадки.

3

Пожаловаться в жилинспекцию

©  сайт мэра Москвы

Если жалоба в управляющую компанию не возымела эффекта - смело обращайтесь в ваше отделение жилищной инспекции.

В Госжилинспекцию Подмосковья можно позвонить в любое время суток по номеру: +7 (498) 602-83-32.

Еще жители области могут направить обращение о проблеме с теплоснабжением в Интернете, связавшись с жилинспекцией Московской области по адресу gilinspector@mosreg.ru или через форму обратной связи на официальном сайте. Поступившие в электронном виде заявки могут послужить основанием для проверки, как обслуживающая организация исполняет обязательства по обеспечению отопления. Ведомство может выдать предписание, в соответствии с которым УК обязана быстро ликвидировать нарушения.

Способы обращения в Мосжилинспекцию для жителей столицы следующие:

- отправить сообщение на сайт московского правительства. При этом необходимо детально описать проблему, a также оставить контактные данные;

- по электронному адресу mgi@mos.ru;

- или при личном посещении в будний день центрального офиса на Проспекте Мира, д. 19.

Телефоны московских районных жилинспекций:

ЦАО: +7 (495) 360-20-53

САО: +7 (499) 650-43-43

СВАО: +7 (495) 903-87-64, +7 (495) 656-67-54

ВАО: +7 (495) 964-04-75, +7 (499) 268-42-15

ЮВАО: +7 (499) 784-95-44

ЮАО: +7 (499) 619-63-05, +7 (495) 681-77-80

ЮЗАО: +7 (495) 310-61-09, +7 (499) 310-51-27

ЗАО: +7 (495) 416-60-15

СЗАО: +7 (495) 192-89-16, +7 (499) 192-98-17

ЗелАО: +7 (499) 732-91-42, +7 (495) 532-91-42

ТиНАО: +7 (495) 714-60-12, +7 (495) 715-43-18

При обращении стоит записать Ф.И.О. оператора и номер, присвоенный заявке, чтобы была возможность проверить результат.

Получить информацию о подаче тепла и оставить заявку можно также на горячую линию общегородского контакт-центра: 8 (800)100-23-29 или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

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4

Куда писать электронные жалобы

© РИАМО, Александр Манзюк

Проживающие в Подмосковье могут оставить сообщение о проблеме с теплоснабжением на портале «Добродел» - после нажатия на «Создать жалобу» нужно будет указать свои контактные данные, адрес проживания и описать проблему (можно приложить фото).

Жалобу на отопление жители столицы могут оставить в разделе «Многоквартирные дома» портала «Наш город». Заявка обрабатывается максимум восемь дней.

Также пожаловаться на холодные батареи можно в столичный Департамент ЖКХ по электронному адресу: dzhkh@mos.ru.

5

В аварийной ситуации

© РИАМО, Александр Кожохин

Подмосковная Госжилинспекция следит за постоянной работой обогревательных систем в течение отопительного сезона. Рассказать об аварии можно по телефону: +7 (499) 579-94-68 (круглосуточно).

В случае экстренной ситуации в работе центрального отопления москвичи могут обратиться по телефону круглосуточной горячей линии Мосжилинспекции: +7 (495) 681-77-80.

Про утечку батарей или проблемы с паром нужно сообщить на горячую линию ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59.

Обращения об авариях в системе отопления, а также горячего и холодного водоснабжения, принимают диспетчеры Департамента ЖКХ города Москвы: +7 (495) 681-73-67, +7 (495) 681-05-49, +7 (495) 539-53-53.

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