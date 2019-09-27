Куда обращаться в Москве и Подмосковье, если в доме не включили отопление

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В жилые дома и объекты социальной сферы начинают подавать тепло, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится на уровне не выше плюс 8 градусов. Согласно санитарным нормам, с этого времени на запуск отопления отводится 28 дней.

ГОСТ гласит, что температура воздуха в угловой комнате не должна быть менее +20 градусов, в комнате и кухонном помещении должна быть не ниже +18, a в ванной не меньше +25. В общих коридорах и на лестницах температурная норма - не менее +16 градусов.



В 2019 году тепло должно появиться в 100% домов в Московской области к 30 сентября. Все социальные объекты обеспечат теплом до 27 сентября.

В этом году в столице отопительный сезон начался досрочно: 20 сентября стали подавать отопление на объекты соцсферы, с 23 числа началось обеспечение теплом жилых и промышленных зданий. К 26 сентября подача тепла установлена во всех столичных объектах соцсферы.

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