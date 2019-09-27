Куда обращаться в Москве и Подмосковье, если в доме не включили отопление

Температурные нормы
В жилые дома и объекты социальной сферы начинают подавать тепло, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится на уровне не выше плюс 8 градусов. Согласно санитарным нормам, с этого времени на запуск отопления отводится 28 дней.
ГОСТ гласит, что температура воздуха в угловой комнате не должна быть менее +20 градусов, в комнате и кухонном помещении должна быть не ниже +18, a в ванной не меньше +25. В общих коридорах и на лестницах температурная норма - не менее +16 градусов.
В 2019 году тепло должно появиться в 100% домов в Московской области к 30 сентября. Все социальные объекты обеспечат теплом до 27 сентября.
В этом году в столице отопительный сезон начался досрочно: 20 сентября стали подавать отопление на объекты соцсферы, с 23 числа началось обеспечение теплом жилых и промышленных зданий. К 26 сентября подача тепла установлена во всех столичных объектах соцсферы.
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Обратиться в обслуживающую организацию
Если в вашем жилище все еще холодно, нужно обратиться в управляющую компанию (УК).
На порталах ЕИАС ЖКХ Подмосковья и проекта «МинЖКХ» есть контакты и режим работы обслуживающих организаций и ТСЖ Московской области.
Об обслуживающих компаниях столичных домов можно узнать на сайте «Дома Москвы». Там также указано, как в какое время можно связаться с УК. В течение суток специалист должен обследовать тепловые коммуникации, а за 7 дней устранить неполадки.
Пожаловаться в жилинспекцию
Если жалоба в управляющую компанию не возымела эффекта - смело обращайтесь в ваше отделение жилищной инспекции.
В Госжилинспекцию Подмосковья можно позвонить в любое время суток по номеру: +7 (498) 602-83-32.
Еще жители области могут направить обращение о проблеме с теплоснабжением в Интернете, связавшись с жилинспекцией Московской области по адресу gilinspector@mosreg.ru или через форму обратной связи на официальном сайте. Поступившие в электронном виде заявки могут послужить основанием для проверки, как обслуживающая организация исполняет обязательства по обеспечению отопления. Ведомство может выдать предписание, в соответствии с которым УК обязана быстро ликвидировать нарушения.
Способы обращения в Мосжилинспекцию для жителей столицы следующие:
- отправить сообщение на сайт московского правительства. При этом необходимо детально описать проблему, a также оставить контактные данные;
- по электронному адресу mgi@mos.ru;
- или при личном посещении в будний день центрального офиса на Проспекте Мира, д. 19.
Телефоны московских районных жилинспекций:
ЦАО: +7 (495) 360-20-53
САО: +7 (499) 650-43-43
СВАО: +7 (495) 903-87-64, +7 (495) 656-67-54
ВАО: +7 (495) 964-04-75, +7 (499) 268-42-15
ЮВАО: +7 (499) 784-95-44
ЮАО: +7 (499) 619-63-05, +7 (495) 681-77-80
ЮЗАО: +7 (495) 310-61-09, +7 (499) 310-51-27
ЗАО: +7 (495) 416-60-15
СЗАО: +7 (495) 192-89-16, +7 (499) 192-98-17
ЗелАО: +7 (499) 732-91-42, +7 (495) 532-91-42
ТиНАО: +7 (495) 714-60-12, +7 (495) 715-43-18
При обращении стоит записать Ф.И.О. оператора и номер, присвоенный заявке, чтобы была возможность проверить результат.
Получить информацию о подаче тепла и оставить заявку можно также на горячую линию общегородского контакт-центра: 8 (800)100-23-29 или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».
Куда писать электронные жалобы
Проживающие в Подмосковье могут оставить сообщение о проблеме с теплоснабжением на портале «Добродел» - после нажатия на «Создать жалобу» нужно будет указать свои контактные данные, адрес проживания и описать проблему (можно приложить фото).
Жалобу на отопление жители столицы могут оставить в разделе «Многоквартирные дома» портала «Наш город». Заявка обрабатывается максимум восемь дней.
Также пожаловаться на холодные батареи можно в столичный Департамент ЖКХ по электронному адресу: dzhkh@mos.ru.
В аварийной ситуации
Подмосковная Госжилинспекция следит за постоянной работой обогревательных систем в течение отопительного сезона. Рассказать об аварии можно по телефону: +7 (499) 579-94-68 (круглосуточно).
В случае экстренной ситуации в работе центрального отопления москвичи могут обратиться по телефону круглосуточной горячей линии Мосжилинспекции: +7 (495) 681-77-80.
Про утечку батарей или проблемы с паром нужно сообщить на горячую линию ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59.
Обращения об авариях в системе отопления, а также горячего и холодного водоснабжения, принимают диспетчеры Департамента ЖКХ города Москвы: +7 (495) 681-73-67, +7 (495) 681-05-49, +7 (495) 539-53-53.
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