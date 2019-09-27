РИАМО - 27 сен. Количество туристов в Москве в 2019 году выросло почти на 33%, что превышает показатели прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый многофункциональный комплекс The Book с четырехзвездочной гостиницей Pentahotel и апартаментами, который разместился в доме-книжке на Новом Арбате, 15.

«Когда в прошлом году Москву посетили рекордные 23,5 миллиона туристов, многие эксперты связали этот успех с чемпионатом мира по футболу. В этом году никакого чемпионата нет, но только за первые полгода в городе побывали 11,5 миллионов туристов – на 32,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал Собянин.

По его словам, Москва не является городом одного события. Благодаря своим фестивалям, культурной программе, памятникам и прекрасной городской атмосфере столица интересна для туристов в любое время года.

В 2018 году основной поток туристов в Москве – 18 миллионов человек – составляют граждане России. Туристический поток из зарубежных стран достиг 5,5 миллионов человек. Кроме того, в 2018 году в столицу приезжали 56 миллионов экскурсантов (без ночевки).

Гостиница Pentahotel открылась 28 февраля 2019 года. С момента открытия ее постояльцами стали свыше 37 тысяч человек, а средняя загрузка отеля составляет 88%. Pentahotel на Новом Арбате – первый московский отель международной сети Rosewood Hotel Group. Отличительными чертами бренда являются уникаль­ный дизайн интерьеров и особый стиль делового общения.