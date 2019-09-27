РИАМО - 27 сен. Интеллектуальная цифровая платформа для туристических поездок в Москву Russpass начнет работу в тестовом режиме в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы в мэра и правительства столицы.

Правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает интеллектуальную цифровую турис­ти­ческую платформу Russpass, которая поможет туристам создать свое уникальное путешествие по столице.

«Сайт и мобильное приложение включат в себя все городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Платформа будет доступна на шести языках с круглосуточной службой поддержки. Запуск платформы в тестовом режиме запланирован на первый квартал 2020 года. Функционал бронирования отелей и покупки авиабилетов будет открыт летом 2020 года», – говорится в сообщении.

С помощью цифровой платформы Russpass можно будет купить авиабилеты и забронировать гостиницу, оформить электронную визу и спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.

Оформление виз будет доступно после упрощения визового режима и введения электронных виз. По приезде в Россию в аэропортах и партнерских точках туристы смогут получить конверт с физическим носителем Russpass, транспортной картой, печатной картой города и информационным буклетом.

Платформа Russpass будет работать в десктоп-версии и как мобильное приложение, которое может служить личным гидом в путешествии по городу. Приложение объединит городской навигатор и кален­дарь-маршрут активностей с доступом к локальным сервисам. Турист сможет узнать о мероприятиях, проходящих поблизости от его местонахождения. В приложении можно будет указать личные предпоч­тения, которые будут учитываться при отображении на карте имеющихся сервисов и активностей.

При возникновении непредвиденной ситуации можно будет обратиться в круглосуточный контакт-центр или написать в чат поддержки.