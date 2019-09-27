РИАМО - 27 сен. В Подмосковье на железнодорожной станции Электроугли задержали партию мороженой рыбы - горбуши общим весом в 25,73 тонны, которую завезли с Дальнего Востока для ЗАО «Курильский рыбак», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В ходе проведения ветеринарного контроля установлено, что в электронном ветеринарном сопроводительном документе, оформленном в ФГИС «Меркурий», дата в графе «дата выработки продукции» не соответствует дате выработки на маркировочных этикетках продукции», - говорится в сообщении.

Таким образом был нарушен порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, а также не соблюдены требования закона «О качестве и безопасности пищевой продукции».

Теперь сотрудникам Россельхознадзора предстоит проверить весь товар и отобрать пробы для проведения лабораторной экспертизы. Только после этого будет принято решение об использовании продукции.

Кроме того, в отношении грузополучателя ЗАО «Курильский рыбак» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.6 КоАП РФ за нарушение ветеринарно-санитарных правил.