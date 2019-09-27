РИАМО - 27 сен. Приоритетными направлениями развития подмосковного Серпухова являются благоустройство территорий, строительство соцобъектов, а также повышение туристической привлекательности муниципалитета, сообщила глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

В пятницу в рамках семинара в Сбербанке губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового руководителя городского округа Серпухов - Юлию Купецкую.

«Непосредственно на территории я работаю с 2015 года. Приоритеты - благоустройство дворовых территорий, ЖКХ, развитие социальной сферы, дошкольных образовательных учреждений, школ. Мы строим три пристройки к школам», - сказала Купецкая.

Она отметила, что особо важным направлением работы является развитие туристического потенциала. Так, на прошлой неделе в Серпухове открылись два новых частных музея, которые посвящены печати и хлебу.

«По официальным данным, Серпухов входит в пятерку самых посещаемых (в Подмосковье - ред.) городов по летнему периоду. И большой запрос и на осенний период», - заключила Купецкая.