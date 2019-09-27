РИАМО - 27 сен. В подмосковных Луховицах исполнение программы капитального ремонта домов составляет более 55%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В городском округе Луховицы продолжаются работы по капремонту общего имущества в двух многоквартирных домах, а на семи объектах ремонт выполнен в полном объеме», - говорится в сообщении.

В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества МКД в Луховицах включено 13 многоквартирных домов.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Луховицах выделено более 103 миллионов рублей, ремонт кровель полностью выполнен в шести МКД, ремонт внутридомовых инженерных систем полностью выполнен еще в шести домах, работы по ремонту фасадов не были запланированы», - отмечается в материале.

По итогам процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ работы осуществляет организация ООО «Стройразвитие М».

По программе прошлого года в Луховицах проведен ремонт в 14 домах по общестроительным работам, также в одном доме заменили лифт.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей.

Ознакомиться с адресной программой ремонта домов в Подмосковье в текущем году, а также оставить свои пожелания или предложения можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта, размещенной на его сайте: http://fkr-mosreg.ru/.