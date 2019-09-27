РИАМО - 27 сен. Депутаты Мособлдумы от фракции «Единая Россия» собрали наказы от жителей региона по строительству соцобъектов на сумму свыше 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«В период избирательной кампании 2019 года депутаты от фракции («Единая Россия» - ред.) проводили встречи с жителями, узнавали их основные потребности и пожелания. Как результат сформировано предложение о включении 73 социально-значимых мероприятий в госпрограммы региона на 2020 год. Речь идет о строительстве и реконструкции социальных объектов в 51 муниципальном образовании, на эти цели потребуется 30,5 миллиардов рублей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Проекты представлены по восьми направлениям. Больше всего жители говорили о строительстве и реконструкции объектов спорта и образования (19 и 18 объектов), далее идут сфера культуры (12 объектов), здравоохранение, сфера ЖКХ и благоустройства – по семь объектов.

«Весь перечень наказов будет направлен в правительство региона для дальнейшей проработки и включения в программы», – отметил Брынцалов.

Он добавил, что не все удастся осуществить в следующем году, но средства должны быть зарезервированы в бюджете Московской области. Например, жители Богородского городского округа говорили о необходимости создания историко-культурного центра «Троицкая слобода». Это позволит повысить инвестиционную привлекательность округа, увеличить туристический поток. В следующем году реализовать проект не получится, однако, если средства выделят, в 2021 году центр сможет принимать туристов.