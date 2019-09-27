РИАМО - 27 сен. В пятницу в подмосковном Одинцове пройдет девятый в 2019 году обучающий семинар с трудовыми мигрантами по вопросам социальной адаптации и культурной интеграции в российское современное общество, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«В текущем году мы уже провели восемь подобных бесплатных семинаров в Раменском, Химках, Пушкине, Котельниках, Коломне, Красногорске и Балашихе. В них приняло участие более 400 человек. Сегодня семинар состоится в Одинцове, а заключительный в этом году пройдет в Подольске 4 октября», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что в ходе семинаров эксперты разъясняют особенности миграционного законодательства - как получить патент, как правильно заключать трудовые договоры и какую ответственность несут работодатели при найме на работу, дают консультации по вопросам образования мигрантов - тестирование на знание русского языка, тестирование по русскому языку как иностранному, а также по вопросам добровольного медицинского страхования - зачем и кому нужен полис ДМС, какие нужны документы для его оформления.

«Это необходимо, чтобы дать людям достоверную информацию, а также усовершенствовать коммуникацию между трудовыми мигрантами и населением Московской области, работодателями Подмосковья. Цель проведения обучающих семинаров – обеспечение согласования общественно значимых интересов жителей Московской области, организаций и общественных объединений для решения наиболее актуальных проблем в области миграционной политики и социальной адаптации трудовых мигрантов в современное российское общество», — подчеркнула министр.

Семинар пройдет с 15:00 до 16:30 по адресу: Одинцово, улица Молодежная, дом 46, помещение коворкинг-центра.

Экспертами выступят: доцент РУДН - эксперт в области образования мигрантов Елена Лаврова, правозащитник иностранных граждан Марина Павлова, эксперт по вопросам миграционного законодательства и медицинского страхования мигрантов Наталия Рыжова.