РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 сен. Мобильная лаборатория экоконтроля проверила качество воздуха в Люберцах, концентрация вредных веществ не выходит за пределы нормы, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

Мобильная лаборатория экологического контроля «Мособлэкомониторинга» впервые проверила качество воздуха в жилых микрорайонах городского округа Люберцы после жалоб жителей.

«Специалисты «Мособлэкомониторинга» произвели забор проб с помощью передвижной лаборатории, которая оснащена датчиками определения загрязняющих веществ. Первые результаты исследования уже получены. По всем показателям они в пределах нормы, превышений не обнаружено»,- сказал Ружицкий.

Он отметил, что в округе такая работа будет проводиться регулярно в дневное и ночное время. Ружицкий добавил, что вместе с региональной лабораторией на площадках работали и местные экологи. Специалисты производили одновременные замеры воздуха по шести соединениям: диоксид серы, аммиак, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород.

Совместный экологический рейд прошел на пяти площадках округа — в микрорайонах Красная горка и Самолет, в деревнях Машково и Марусино, а также в поселке Октябрьский.