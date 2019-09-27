РИАМО - 27 сен. На территории Москвы завершились работы по благоустройству территорий, прилегающих к 13 объектам науки и промышленности, расположенным в шести административных округах столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«В рамках благоустройства оборудовали новые тротуары, установили бордюрный камень, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и проездов. Вместо хаотичной парковки на прилегающих к предприятиям улицах появилось организованное парковочное пространство», – говорится в сообщении.

Для пассажиров общественного транспорта установили современные остановочные павильоны, где можно укрыться от непогоды в ожидании автобуса. На тех участках, где освещение было недостаточным или отсутствовало совсем, установили новые или заменили старые опоры освещения.

Кроме того, на территории рядом с промышленными предприятиями разбили газоны, а поздней осенью там высадят деревья и кустарники.

Пять предприятий, дорога к которым станет более комфортной, расположены в районе Коньково. Это РАН Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова, ФБГУ науки Институт физической химии и электрохимии имени А.Н.Фрумкина, ФГБУ науки Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН ЦНИИ ЭПГСС, автотранспортное предприятие «Профавтотранс ФНПР» и войсковая часть 55002.

Еще восемь предприятий, к которым станет удобнее ехать и идти, находятся в других пяти административных округах Москвы. В СВАО находятся два из них – технопарк «Физтехпарк» и ПАО «НПП «ИМПУЛЬС». В САО размещены два предприятия, работающих в области авиационного строительства: АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» и ПАО «Ил».

В ЗАО находится ОАО «ВИЛС». Это предприятие занимается разработкой новых технологий и производством изделений из специальных сплавов. В ЮАО работают ЗАО «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» и АО «Ривер Сити», занимающееся арендой и управлением недвижимостью. В Восточном округе находится научно-исследовательский институт органической химии и технологии ФГУП «ГосНИИОХТ».

В настоящее время на этих предприятиях работает порядка 20 тысяч человек. При проектировании работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности предприятий были учтены предложения их руководителей и сотрудников, а границы работ были согласованы с префектурами административных округов.