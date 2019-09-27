РИАМО - 27 сен. В Талдомском округе Подмосковья капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов полностью выполнили на 20 объектах, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Всего в 2019 году в программу капремонта в Талдомском округе включили 46 многоквартирных домов.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Талдоме выделено более 54,8 миллиона рублей, ремонт кровель полностью выполнен в 15 МКД, ремонт внутридомовых инженерных систем полностью выполнен в двух домах, также полностью выполнен ремонт фасадов в семи домах», — говорится в сообщении.

Работы проводит ООО «Строймонтажцентр».

По программе прошлого года в Талдоме провели капитальный ремонт в девяти МКД по общестроительным работам.

В 2019 году в Подмосковье планируют отремонтировать более 2,6 тысячи домов. Жилищные условия улучшатся более чем у 300 тысяч жителей.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год, а также оставить свои пожелания или предложения жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, размещенной на сайте фонда http://fkr-mosreg.ru/.