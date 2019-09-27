РИАМО - 27 сен. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию храма Преображения Господня в Коммунарке, новый храм рассчитан на 728 человек, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Храм расположен на улице Лазурная, дом 2.

«На данный момент в дубовый иконостас с золочением установлены временные иконы, для освещения закуплены паникадило и светильники-бра. Богослужения в новом храме начнутся в ноябре», — говорится в сообщении.

Храм имеет два купола — в здании и на колокольне. Купола сделаны по новой технологии из легких металлических материалов. Это обеспечивает их красивый внешний вид и долговечность.

Программа строительства православных храмов реализуется на добровольные пожертвования прихожан. Деньги собирают через благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы. Его сопредседателями являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.