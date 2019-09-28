© РИАМО
, Александр Манзюк
Выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» открылась в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Посетители могут увидеть 90 произведений искусства из музеев Московской области, в том числе работы признанных русских гениев живописи – Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Поленова, Малявина и многих других мастеров.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Их объединили по цветовому принципу, что позволит посетителям взглянуть на них по-новому.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На выставке впервые представлены несколько произведений, которые были конфискованы из коллекции бывшей жены экс-министра финансов Московской области Жанны Булах и переданы музею «Новый Иерусалим» в августе 2019 года.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Среди них: «Портрет девочки» Владимира Маковского, «Сосны на берегу залива» Ивана Шишкина и «Портрет старика» Василия Сурикова.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В выставке участвуют произведения из 11 подмосковных музеев.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья»
© РИАМО
, Александр Манзюк
Выставка проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ее уникальность в том, что основой построения экспозиции стала работа художников с цветом.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья»
© РИАМО
, Александр Манзюк
3 октября в Подмосковье будет большой праздничный день. В этот день можно посетить бесплатно подмосковные музеи, в том числе «Ново-Иерусалим» и эту выставку.
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