РИАМО - 27 сен. В Подмосковье провели все необходимые профилактические работы газового оборудования к осенне-зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«К началу осенне-зимнего периода газовики провели все необходимые планово-профилактические и ремонтные работы. Была проведена диагностика газопроводов, отключающих устройств, газорегуляторных пунктов и другого оборудования», — говорится в сообщении.

Большое внимание уделили обучению персонала. С начала года на территории всех муниципалитетов региона провели в общей сложности более 4,3 тысячи учебно-тренировочных занятий аварийных бригад. Отрабатывались различные нештатные ситуации и способы их решения, межведомственное взаимодействие органов власти, предприятий жизнеобеспечения и служб экстренного реагирования.

Также особое внимание уделяется состоянию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах области.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводится системная работа по повышению безопасности эксплуатации газового оборудования в МКД. Это делается для предотвращения несчастных случаев, связанных с утечками газа, и повышения безопасности жителей газифицированных многоквартирных домов» - подчеркнул Пестов.

К началу осенне-зимнего периода в Подмосковье подготовлено 57,8 тысячи километров газопроводов, 2,5 тысячи газорегуляторных пунктов и восемь газораспределительных станций.