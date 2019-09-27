РИАМО – 27 сен. Трое молодых ученых ведущего предприятия оборонного комплекса России АО «ВПК «НПО машиностроения» из подмосковного Реутова получили свидетельства по программе «Социальная ипотека», сообщил председатель совета молодых ученых и специалистов Московской области Денис Жулябин.

«Проект поддержки молодых специалистов был запущен в 2016 году. Благодаря продлению программы в этом году претендентами на жилье стали трое специалистов из Реутова: в категории «молодой уникальный специалист» – Дмитрий Евсеев и Несреддин Гюльмагомедов, в категории «молодой ученый специалист» – Антон Шестаков. Они и стали победителями», – сказал Жулябин.

Он уточнил, что по условиям конкурса возраст участников не должен превышать 35 лет. Учитывались заслуги в научно-производственной деятельности, публикации в научных изданиях и стаж работы.

«Не сдаем позиции, мы – снова на первом месте среди участвующих в программе Подмосковья по получению сертификатов за четыре года», – отметил Жулябин.

По данным Реутовского информагентства, за время действия программы сертификаты на приобретение квартир получили 40 уникальных молодых специалистов и ученых Реутова. Второе место по количеству полученных сертификатов занимает Фрязино – 36 сертификатов, третье место делят Жуковский и Дзержинский – по 17 сертификатов.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Ее суть состоит в том, что правительство области покупает квартиры врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке.