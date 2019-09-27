РИАМО – 27 сен. Для повышения квалификации воспитателей в детсадах по всей стране будут проведены вебинары, участниками которых, по предварительным оценкам, станут около 50 тысяч человек, также среди воспитателей проведут всероссийский конкурс, сообщил журналистам заместитель председателя совета – руководитель экспертного совета всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Баатр Егоров.

«На сегодня одна из самых серьезных проблем - это проблема повышения квалификации воспитателей в детских садах. Мы в рамках проекта запланировали 10 вебинаров, они будут совершенно бесплатны. Мы планируем, что, уже даже по сегодняшним оценкам наших региональных представительств, в вебинарах примут участие около 50 тысяч воспитателей со всех регионов», - сказал Егоров.

Он добавил, что, помимо вебинаров, по всей стране также запланированы мероприятия, направленные на повышение квалификации воспитателей и получение информации о детских учреждениях для родителей.

«Сейчас мы реализуем ряд мероприятий, они будут реализованы на следующий год. У нас будет проходить Всероссийский родительский педагогический тест. Это для того, чтобы выяснить, что же родители знают про детский сад, что их волнует», - отметил Егоров.

Также для воспитателей проведут Всероссийский конкурс «Воспитатели России».