РИАМО - 27 сен. В городском округе Пущино продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, на двух объектах ремонт выполнен в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества МКД в Пущине включено шесть домов.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Пущине выделено более 43,7 миллиона рублей. Ремонт кровли ведется в одном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем в полном объеме ведется в двух домах (полностью выполнен в 1 МКД), также разрабатывается проект на производство работ по замене лифтового оборудования в 2 домах», – отмечается в материале.

По итогам процедуры конкурсного отбора подрядных организаций работы осуществляют - ООО «Комтех» и ООО «Стартен» (по лифтам).

По программе прошлого года в Пущине по общестроительным работам ремонт провели в 4 домах, лифты заменили в 5 домах.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей.

Ознакомиться с адресной программой ремонта домов в Подмосковье в текущем году, а также оставить свои пожелания или предложения можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта, размещенной на его сайте: http://fkr-mosreg.ru/.