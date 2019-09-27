РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. На территории Подольской клинической больницы №3 провели практическую тренировку по пресечению террористического акта, в ходе которой отработали действия ведомств, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В Подольске 26 сентября провели практическую тренировку по пресечению террористического акта на территории Подольской клинической больницы №3. В ходе тренировки отработали взаимодействие силовых структур, МЧС и администрации городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

Итоги учений показали готовность сил и средств к оперативному реагированию на возможные совершения террористического акта.