РИАМО – 27 сен. В подмосковном Серпухове сотрудники ФСБ и Росгвардии выявили и ликвидировали группировку, которая занималась легализацией иностранцев на территории региона, все задержанные помещены в центр временного содержания, сообщает ТАСС.

«УФСБ России по Москве и Московской области во взаимодействии с УФСБ по Тульской области, сотрудниками полиции и Росгвардии на территории городского округа Серпухов Московской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, занимавшихся организацией проживания и трудоустройства иностранных граждан, нелегально находящихся в Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В отношении организаторов канала незаконной миграции возбудили уголовное дело. Также задержаны 54 нелегальных мигранта, 14 из них использовали подложные документы.

Все задержанные помещены в центр временного содержания с целью дальнейшего выдворения за пределы России.