РИАМО – 27 сен. Лицей Высшей школы экономики разорвал контракт с учителем литературы Александром Кузнецовым после того, как педагога обвинили в растлении учениц в 90-х годах, сообщает «Интерфакс».

Трудовые отношения с Кузнецовым лицей прекратил с 25 сентября. Ранее одна из бывших учениц Ольга Старкова написала в соцсетях, что учитель соблазнил ее и шантажировал, когда она была в девятом классе.

«Служебная проверка подтвердила факты неэтичного поведения этого преподавателя и то, что он нарушал необходимую дистанцию с учениками. Его поведение не соответствовало этическим нормам и профессиональной этике педагога и было признано неприемлемым для лицея», — сказал представитель лицея.

Во время проверки были проанализированы факты и обстоятельства случившегося, опрошены ученики и сотрудники лицея. Других случаев серьезных нарушений выявлено не было.

Старкова рассказала, что учитель угрожал ей, а также что он вступал в отношения и с другими школьницами. На условиях анонимности одна из бывших учениц подтвердила журналистам, что состояла в отношениях с Кузнецовым, когда ей было от 15 до 19 лет. Сначала у них был роман, но последние два года учитель, по словам девушки, ее запугивал.