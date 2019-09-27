РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. Подольский городской суд заключил под стражу ранее судимого 32-летнего уроженца Калининградской области за разбой, он избил мужчину и силой отобрал телефон, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

«Уроженец Калининградской области 1987 года рождения, зарегистрированный и проживающий в Подольске, не работающий, ранее судимый, находясь в квартире и используя в качестве оружия неустановленный предмет, похожий на пистолет, с применением насилия в отношении гражданина открыто похитил принадлежащий последнему мобильный телефон марки Huawei Y7», – сказал Дзотцоев.

Он добавил, что злоумышленник причинил своими преступными действиями пострадавшему телесные повреждения и значительный материальный ущерб.

Следственное управление УМВД России по Подольску 30 августа возбудило уголовное дело в отношении гражданина, подозреваемого в разбое, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. На следующий день подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.

«Подольский городской суд с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольску удовлетворил и избрал обвиняемому меру пресечения в заключении под стражу», – отметил Дзотцоев.

По его словам, Подольская городская прокуратура обеспечивает надзор за данным уголовным делом.