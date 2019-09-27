РИАМО - 27 сен. Финский эксперт в области образования Паси Сальберг поделится опытом с подмосковными директорами школ на семинаре 30 сентября, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В доме правительства Московской области 30 сентября пройдет очередной семинар для директоров школ и представителей управлений образований, он соберет на одной площадке свыше 400 участников. Руководители подмосковных образовательных организаций узнают о прорыве системы образования в Финляндии», – сказала Забралова.

Она добавила, что для участников выступит всемирно известный эксперт в сфере образования – Паси Сальберг. Он работает учителем, наставником учителей, исследователем и советником по образовательной политике в Финляндии. Кроме того, он изучает образовательные системы, анализирует образовательные политики и помогает разрабатывать реформы образования по всему миру.

По словам Забраловой, образовательные семинары проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2017 года.

«Мы уж несколько лет регулярно проводим подобные семинары, в том числе, приглашая иностранных коллег. Сегодня уже 24-ый по счету семинар и восьмой в этом году. Наша главная цель – это улучшение качества образования и повышение управленческих навыков у руководителей. Подобные мероприятия являются важной частью образовательного процесса подмосковных специалистов», – заключила Забралова.