РИАМО - 27 сен. В 12 муниципалитетах Подмосковья инспекторы добились соблюдения правил тишины в обеденное и ночное время, пресечены нарушения 18 организаций, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В Подмосковье действует закон «Об обеспечении тишины и покоя». При повторном нарушении он предусматривает штраф 1-3 тысячи рублей для граждан, 5-10 тысяч рублей для должностных лиц, 60-80 тысяч для юриц.

«За две последние недели благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в 12 муниципальных образованиях региона было пресечено нарушение покоя граждан в обеденное и ночное время 18-ю различными организациями», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

К административной ответственности были привлечены в основном строительные организации, нарушившие правила областного законодательства в сфере соблюдения тишины и покоя граждан особенно в ночное время.

Нарушения в том числе пресекли в Ленинском городском округе, на улице Школьная близ усадьбы «Тимохово», в Богородском городском округе на улице Белякова, в Дедовске на улице Гагарина, в селе Горы городского округа Озеры, в Подольске на Домодедовском шоссе.