РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 сен. Представитель общественного совета при УМВД России по городскому округу Королев Алексей Федосеев в рамках акции «Гражданский мониторинг» оценил доступность и качество предоставления госуслуг населению отделом по вопросам миграции УМВД, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская.

Проверка проведена с целью осуществления общественного контроля за деятельностью полиции, укрепления доверия между гражданским обществом и органами внутренних дел.

«Сотрудники ОВМ разъяснили общественнику порядок предоставления госуслуг, рассказали, что главным преимуществом получения услуг в электронном виде является сокращение времени ожидания и возможность получить госуслугу в удобное время. Член общественного совета проверил актуальность информации, размещенной на информационных стендах, пообщался с гражданами, пришедшими на прием для получения паспортов», – сказала Еруновская.

В завершение мероприятия представитель общественности дал положительную оценку работе сотрудников, оказывающих государственные услуги гражданам, а также отметил, что на стендах в полном объеме отражена вся необходимая информация.